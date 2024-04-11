ФРП Подмосковья с начала года одобрил семи компаниям льготные займы на 657 млн рублей

Фонд развития промышленности Подмосковья с начала года одобрил семи предприятиям льготные займы на общую сумму 657 миллионов рублей. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

За поддержкой обратились компании, которые реализуют в регионе инвестиционные проекты. Общий объем инвестиций составит около 1,6 миллиарда рублей. С запуском производств в области появится полтысячи рабочих мест.

В числе таких предприятий — «Белтелекабель». Компания намерена запустить в Воскресенске производство кабельной продукции. Заемные средства вложат в закупку и установку оборудования.

В ФРП региона промышленные предприятия могут получить займы по льготным ставкам от 0,5% до 5% годовых.