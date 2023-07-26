ФРС США подняла ключевую ставку до 20-летнего максимума

Американская ФРС подняла ключевую ставку на 25 пунктов, до 5,5%. Уведомление об этом было опубликовано на официальном интернет-ресурсе ФРС.

Там сообщается, что подобное решение было принято в стремлении достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

Такое повышение ставки привело к установке нового максимума за 22 года. Несмотря на это, в ФРС допустили, что она может быть поднята и выше. Комитет оценит ужесточение кредитной политики, влияние на экономическую активность, и условия в сфере экономики и финансов.

Недавно аналитик банка Societe Generale Кит Джакс предрек американской валюте падение до минимума за 3 года из-за вероятности снижения ключевой ставки. Джакс заявил, что проблемы доллара еще далеки от того, чтобы кончиться.