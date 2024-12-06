FT: инвесторы вложили более $140 млрд в фондовые акции США после победы Трампа

Фонды акций США заметно увеличили приток средств с момента победы на выборах Дональда Трампа. Такие данные появились у Financial Times.

Журналисты сослались в своей статье на данные с рынков, а также точку зрения эксперта. Ноябрь стал самым загруженным месяцем на бирже по числу сделанных записей. Инвесторы заметно нарастили свои вложения в фондовые акции. С 5 ноября они увеличили вложение своих средств на $139 млрд.

Наибольший приток средств показали некрупные компании, которые считаются наиболее чувствительными к колебанию рынка. После победы Трампа на выборах, инвесторы стали выводить средства с рынков развивающихся стран, например из Китая, и вкладывать их в американские фирмы.

Бизнесмены стали активно вкладывать деньги в бизнес Соединенных Штатов по причине того, что поверили в возможность подъема экономики страны после прихода к власти Трампа. Тот заявил, что станет поддерживать технологический сектор, а также рынок криптовалют.

Ранее сообщалось, что предприниматель Маск вложил в предвыборную программу Дональда Трампа не менее $260 млн. Он стал одним из самых весомых и влиятельных спонсоров нового президента США.