CNN: Маск потратил $260 млн на предвыборную кампанию Трампа

Илон Маск, основатель SpaceX, вложил по меньшей мере $260 млн в поддержку Дональда Трампа во время президентских выборов в США. Об этом сообщило издание CNN, ссылаясь на данные Федеральной избирательной комиссии.

Таким образом, Маск стал одним из самых влиятельных спонсоров выборов, оказав значительное воздействие на результат голосования в этом году.

Трамп, избранный президентом, ранее сообщил, что Маск и предприниматель Вивек Рамасвами займут руководящие посты в новом органе, который займется оптимизацией работы правительства и борьбой против бюрократии.

Кроме того, Reuters передает, что стартап Маска в области искусственного интеллекта xAI привлек около $6 млрд инвестиций.

Компания планирует укрепить свои позиции на рынке генеративного ИИ, увеличивая мощности своего суперкомпьютера Colossus AI, который будет оснащен не менее чем миллионом графических процессоров. Сообщается, что стоимость xAI после привлечения инвестиций превысила $50 млрд.

Ранее сообщалось, что суд вновь заблокировал выплату Маску компенсации на сумму $101 млрд.