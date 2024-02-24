G7 хочет ограничить доходы РФ от продажи энергоресурсов

Государства G7 заявили о намерениях продолжать свои попытки снизить российские доходы от продажи энергресурсов и сырья, сказано в сообщении по итогам виртуального саммита блока.

В коммюнике по итогам мероприятия, опубликованным председательством Италии в G7 говорится, что блок продолжит свои попытки оказать давление на российские доходы от энергетической сферы и продаж энергосырья.

Заявляется, что государства будут и дальше пытаться ужесточать и обеспечивать потолок цен на нефть, а нарушение данного ограничения будет караться дополнительными ограничениями для России, заявили лидеры государств.

G7 также намерен помешать предстоящим энергопроектам РФ и развитию альтернатив для транспортировки энергетических носителей. Они выразили намерение ограничивать российские доходы от энергетики и металлургии.