Газовые операторы предупредили Германию об угрозе энергетической безопасности

Германия нуждается в дополнительной топливной инфраструктуре, чтобы устранить риски, связанные с возможной холодной зимой, заявил Bloomberg глава группы операторов газовых хранилищ страны INES Себастьян Блешке.

На данный момент динамика пополнения газовых запасов выглядит позитивно, хранилища заполнены примерно на 90%. Однако в случае холодной зимы резервы могут быть исчерпаны уже к концу января.

В прошлом году после взрывов на «Северных потоках» и на фоне санкций поставки российского газа в Европу существенно снизились. Цена на топливо существенно возросла. Канцлер Олаф Шольц оптимистично заявил, что Германия добилась независимости от российских поставок, на которое приходилось более половины поставляемого в ФРГ газа.

Однако специалисты утверждают, что Германии удалось сравнительно легко пережить зиму из-за теплой погоды. Необходимы новые хранилища и трубопроводы для СПГ, чтобы гарантировать энергетическую безопасность страны при любых погодных условиях.