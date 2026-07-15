«Пустые» калории и спешка: эксперт назвала причины скрытого голода

Парадокс современного питания: россияне потребляют достаточно калорий, но их организмы массово испытывают нехватку жизненно важных микроэлементов. О причинах так называемого скрытого голода в беседе с изданием « Газета.Ru » подробно рассказала профессор, заведующая кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, директор Института профессионального образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Евгения Ших.

Врач пояснила, что скрытый голод представляет собой коварное состояние: человек может регулярно переедать и набирать вес, однако клетки его тела при этом остаются «голодными» из-за острой нехватки витаминов, минералов и микроэлементов, необходимых для обеспечения базовых физиологических процессов.

По словам специалиста, корень проблемы кроется в структуре питания. Современный рацион перенасыщен так называемыми пустыми калориями — рафинированными продуктами, лишенными пищевой ценности. В эту группу эксперт отнесла белый хлеб, сдобную выпечку, шлифованный рис, макароны из мягких сортов пшеницы, каши быстрого приготовления и сахар. Особую опасность, подчеркнула профессор, представляют маргарин и трансжиры: они дают много энергии, но почти не содержат клетчатки и микронутриентов, из-за чего усваиваются слишком стремительно, провоцируя скачки инсулина и возвращая чувство голода уже вскоре после еды.

Представительница Сеченовского университета предупредила, что регулярное злоупотребление такими продуктами напрямую связано с повышенным риском ожирения, сахарного диабета второго типа и патологий сердечно-сосудистой системы.

Однако, по мнению эксперта, наиболее распространенный триггер скрытого голода в наши дни — это не столько гастрономические предпочтения, сколько ускоренный темп жизни. Профессор констатировала, что люди все чаще жертвуют временем на приготовление здоровой пищи, на осознанный выбор качественных продуктов в магазинах и на применение щадящих методов кулинарной обработки. В приоритете остается карьера и рабочие задачи, а питанию отводится второстепенная роль, что в итоге оборачивается системным дефицитом нутриентов даже при кажущемся изобилии на столе.

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