Рост цен на продукты в РФ за год превысил 10%

Потребительские расходы российских домохозяйств на продовольствие и товары первой необходимости по итогам 2025 года продемонстрировали устойчивый рост, превысивший показатели инфляции по отдельным категориям. Соответствующие данные приводятся в государственном докладе Роспотребнадзора, проанализированном информационным агентством ТАСС .

Ведомство сослалось на статистику потребительской панели «РОМИР», согласно которой ежемесячные траты средней российской семьи на продукты и повседневные товары достигли 42 455 рублей. В сравнении с предыдущим годом этот показатель увеличился на 4 072 рубля, что в процентном выражении составило прирост в 10,6%.

Динамика среднего чека также подтверждает тенденцию к удорожанию. Если в 2024 году разовое посещение магазина обходилось покупателю в среднем в 882 рубля, то по итогам 2025 года эта сумма выросла до 965 рублей. Таким образом, прирост среднего чека за год оценивается в 83 рубля, или 9,4% в относительном исчислении.

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