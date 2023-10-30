«Газпром» хочет купить долю в изготовителе президентского лимузина

Сроки реализации этого решения неизвестны, но принципиальное решение на правительственном уровне уже принято, рассказал собеседник издания.

Другой источник сообщил, что сделка будет денежной, так как Aurus нужны инвестиции для развития производства.

По мнению экспертов, газовый монополист может претендовать на покупку до 40% акций Aurus.