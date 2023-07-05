«Газпром» получает от поставки газа через Украину $4-5 миллиарда в год

Стало известно об объеме годовых доходов «Газпрома» за поставку газа в Европу через Украину. О доходах российской корпорации рассказал эксперт из ТЭК фонда «Центр стратегических разработок» Александр Амирагян. О подсчетах эксперта рассказали РИА Новости .

По словам Амирагяна, за год «Газпром» получает $4-5 млрд за 10-15 млрд кубометров газа. Эксперт отметил, что маршрут через Украину является одним из всего двух путей в Европу для газа из РФ.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что шансы на продление договора по газу с РФ небольшие. Сейчас еще действует 5-летний контракт, но по словам Галущенко, в 2024 году он вряд ли будет продлен.

«Газпром», в свою очередь, заинтересован в сохранении маршрута через Украину, ведь это гарантирует доход при уменьшении объемов поставки в остальную Европу, подчеркнул эксперт.

Мария Белова из «Выгон Консалтинг» заметила, что несмотря на то, что ЕС планирует отказаться от поставок из РФ в 2027-2028 году, некоторые страны уже сделали это заранее. При плохом исходе, система поставок через Украину продержится еще год-два, заключила эксперт.