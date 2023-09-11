Газпромбанк выступил за увеличение выпуска в России бюджетных автомобилей

Спрос на покупку недорогих машин в стране пока не удовлетворен, поэтому надо усиливать развитие промышленности именно в этом ценовом сегменте.

Об этом заявил Максим Калинкин, вице-президент данной финансовой организации. Он указал, что рынок автотранспорта в РФ испытывает большой дефицит. К нам в страну из Китая поставляются в основном машины комфорт-класса. Дешевые же авто поступают в гораздо меньшем количестве. Отечественная промышленность не успевает за спросом.

«Необходимо сконцентрировать наши усилия на локализации производства бюджетного сегмента автомобилей на территории РФ», - подчеркнул он в беседе с журналистами ТАСС.

При поставках машин из Китая их стоимость увеличивается в два с лишним раза. Поэтому наращивание выпуска недорогих автомобилей напрямую в России станет выходом из ситуации.