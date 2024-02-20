«Газпрому» посоветовали отказаться от долгосрочного продления украинского транзита

Российскому газовому монополисту «Газпрому» намного выгоднее краткосрочное бронирование транзитных мощностей украинской ГТС взамен пока еще действующего до конца 2024 года долгосрочного контракта, считает руководитель Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

В интервью агентству «Прайм» эксперт посоветовал концерну не сохранять украинский транзит, в угоду более выгодных вариантов.

«Оптимальный сценарий для России — если «Газпром» сам или через свою «дочку» будет участвовать в украинских аукционах, распределяющих свободные газотранспортные мощности», — отметил Белогорьев.

Именно в таком случае, как добавил собеседник журналистов, в отношениях «Газпрома» со своими европейскими потребителями «ничего не изменится».

Напомним, долгосрочный контракт «Газпром» с Киевом по транзиту газа в Европу истекает в декабре нынешнего года. Украинская сторона неоднократно заявляла в последнее время, что не намерена его продлять.