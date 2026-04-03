Где платят больше ₽150 тыс.: Росстат назвал топ отраслей

В России сразу несколько отраслей вышли на уровень зарплат выше ₽150 тыс. в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата за январь 2026 года.

В топе — сфера информации и связи: здесь средняя зарплата достигла почти ₽188 тыс. Также высокие доходы зафиксированы в добыче металлических руд — около ₽181 тыс. и в рыболовстве — более ₽167 тыс.

Чуть ниже, но тоже выше ₽150 тыс., оказались научные исследования и разработки, а также деятельность экстерриториальных организаций.

В целом по стране средняя зарплата составила ₽103 612, увеличившись за год на 15%.

При этом самые высокие доходы — свыше ₽200 тыс. — по-прежнему сохраняются в нефтегазовой отрасли, финансах и страховании, а также в производстве табачной продукции. Абсолютный лидер — авиационная и космическая сфера, где зарплаты превышают ₽230 тыс.

