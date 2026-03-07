Где в России платят больше всех: рейтинг регионов с зарплатами выше 200 тысяч рублей

Средняя зарплата свыше 200 тысяч рублей в декабре 2025 года была в пяти регионах России, хотя годом ранее их было четыре, подсчитало РИА Новости по данным статистики.

Традиционно высокие доходы в последний месяц года обусловлены выплатой годовых премий и бонусов. Лидерами по этому показателю стали:

- Москва — 288,5 тысячи рублей;

- Чукотский АО — 281,5 тысячи рублей;

- Магаданская область — 249,3 тысячи рублей;

- Ямало-Ненецкий АО — 216,8 тысячи рублей;

- Камчатский край — 206,7 тысячи рублей.

Именно Камчатка стала новичком в этом списке, так как в декабре 2024 года ее там не было.

Если же оценивать среднегодовые показатели, то картина меняется. По итогам 2025 года только в одном регионе средняя зарплата стабильно превышала планку в 200 тысяч рублей — это Чукотка, где данный показатель достиг 214,6 тысячи рублей. Для сравнения: в 2024 году он составлял около 185 тысяч рублей. Важно отметить, что статистика учитывает среднемесячную начисленную зарплату работников организаций до вычета налогов, включая все премиальные выплаты, и не исключает сотрудников со сверхвысокими доходами.

Ранее сообщалось о том, что зарплаты в «Газпроме» взлетели до 623 тысяч рублей.