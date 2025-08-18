Где в России зарплаты рванули вверх? Секретный рейтинг самых «горячих» профессий

Согласно исследованию сервиса SuperJob, в Москве за последний год наиболее значительный рост заработных плат наблюдался среди трех профессиональных групп: инженерно-технических специалистов в строительстве, HR-менеджеров и IT-сотрудников, сообщает агентство «Прайм».

Первое место заняли строительные инженеры с приростом доходов на 17,8%. Основным драйвером роста стали масштабные промышленные и инфраструктурные проекты, требующие квалифицированных кадров.

HR-специалисты показали результат +17,6%. Аналитики связывают это с острым дефицитом персонала на рынке труда, вынуждающим компании разрабатывать более привлекательные условия найма и удержания сотрудников.

Закрывает тройку лидеров IT-сфера с увеличением зарплатных предложений на 13%. Несмотря на общий рост, тенденция неоднородна: работодатели концентрируют усилия и ресурсы преимущественно на привлечении и удержании разработчиков среднего (мидл) и высокого (сеньор) уровня, делая ключевой акцент на их практическом опыте.

