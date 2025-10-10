Где жилье стало дешевле: РБК опубликовал рейтинг городов с падающими ценами

Согласно исследованию федерального агентства недвижимости «Этажи», опубликованному РБК, в третьем квартале 2025 года на рынке вторичного жилья среди городов-миллионников России снижение цен зафиксировали лишь в двух городах: Нижнем Новгороде и Самаре.

Наиболее заметное уменьшение стоимости квадратного метра произошло в Нижнем Новгороде, где за три месяца этот показатель в среднем снизился на 5%, достигнув отметки в 157,4 тыс. руб. В Самаре падение цен было менее значительным — 0,3%, а стоимость кв. м составила 123,2 тыс. руб.

В большинстве других крупных городов России наблюдался рост цен на вторичное жилье, однако он не превышал 2,7% за квартал. Наибольший подъем стоимости готовых квартир отмечен в Уфе — на 2,7%, до 129,5 тыс. руб. за кв. м. В первую тройку по росту цен также вошли Екатеринбург (увеличение на 2,3%, до 134,9 тыс. руб. за «квадрат») и Пермь (прирост на 2,1%, до 117,4 тыс. руб. за «квадрат»).

Аналитики подчеркивают, что в остальных крупных городах динамика роста средней цены квадратного метра на вторичном рынке остается умеренной. В частности, в Москве стоимость вторичного жилья увеличилась на 0,4%, достигнув 352,3 тыс. руб. за кв. м.

