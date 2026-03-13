Где жить дороже всего: Сочи, Москва и Петербург возглавили рейтинг затрат на аренду

Снимать квартиру в крупных российских городах в этом году стало немного легче. Аналитики зафиксировали снижение доли зарплаты, которую россияне вынуждены отдавать за аренду жилья. В среднем по мегаполисам этот показатель сейчас составляет около 34%, тогда как год назад достигал 38%. Такие данные приводят « Ведомости » со ссылкой на исследование сервиса «Циан».

Эксперты проанализировали ситуацию в 40 крупнейших городах страны и пришли к выводу, что в 37 из них финансовая нагрузка на арендаторов уменьшилась. Главная причина — дисбаланс темпов роста: за год ставки аренды поднялись в среднем всего на 1,4%, тогда как заработные платы выросли на 13%.

Наиболее ощутимо положение съемщиков улучшилось в Сочи, Хабаровске и Калининграде. Там доля доходов, уходящая на оплату квартир, снизилась на 8–14 процентных пунктов. Впрочем, Сочи по-прежнему остается самым «дорогим» городом для арендаторов: здесь на жилье уходит в среднем 56% зарплаты.

Тройку лидеров по затратам на аренду также традиционно замыкают Москва и Санкт-Петербург, где показатель составляет от 43% до 56% дохода. В Екатеринбурге и Липецке расходы сократились на 7 процентных пунктов — до 33% и 29% соответственно. Аналитики связывают это не только с ростом зарплат (на 16% и 14%), но и с реальным удешевлением аренды: в Екатеринбурге цены упали на 4% (до 22,2 тыс. рублей), а в Липецке — на 8% (до 32,3 тыс. рублей).

Самой доступной аренда признана в Тольятти, Новокузнецке и Пензе. Местные жители тратят на съемное жилье лишь 27–28% своего заработка.

При этом в отдельных регионах динамика оказалась отрицательной. Например, в Ставрополе доля расходов на аренду, напротив, выросла на 3 процентных пункта. В Саратове и Набережных Челнах ситуация за год практически не изменилась.

