Дроны долетели до Адыгеи: Майкоп атакован беспилотниками, слышны десятки взрывов

Вслед за курортами Черноморского побережья массированной атаке беспилотников подверглась Адыгея. Жители республиканской столицы сообщают о многочисленных взрывах в ночном небе. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны уничтожили около десяти воздушных целей.

Как рассказали очевидцы Telegram-каналу SHOT, налет вражеских БПЛА на Майкоп начался около 2:50 ночи. Активная работа ПВО продолжается до сих пор. По разным оценкам, в различных районах города прогремело уже около двух десятков взрывов. Местные жители также сообщают о включившихся сиренах, оповещающих о воздушной тревоге.

По словам испуганных горожан, громкие хлопки ощущаются физически — в квартирах дрожат окна, во дворах массово срабатывает автосигнализация. На территории республики ранее был введен режим беспилотной опасности.

На данный момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших от экстренных служб и властей региона не поступало. Жителей призывают сохранять спокойствие и находиться в безопасных укрытиях.

Ранее сообщалось, что в США временно сняли санкционные ограничения на ранее загруженную нефть из России.