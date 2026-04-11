Geely адаптировала Atlas и Preface под утильсбор в России

Китайский автопроизводитель Geely адаптировал модели Atlas и Preface под условия российского рынка, сообщает интернет-портал «За рулем». Главная цель изменений — сдержать рост цен для покупателей.

Проблема в том, что официально ввозимые автомобили не подпадают под льготный утильсбор, если мощность двигателя превышает 160 лошадиных сил. Кроме того, на цену влияют другие сборы и акцизы.

Чтобы обойти эти ограничения, компания выпустила облегченные версии. Так, кроссовер Atlas получил переднеприводную модификацию с 1,5-литровым двигателем, который выдает 147 лошадиных сил. Коробка передач — семиступенчатый робот. Цена такой комплектации «Люкс» составляет 3,45 млн рублей. Для сравнения, полноприводный Atlas с двухлитровым мотором на 200 сил стоит 3,76 млн рублей. Разница — 310 тыс. рублей.

Седан Preface также подвергся изменениям. Теперь его предлагают с мощностью 150 лошадиных сил вместо прежних 200. При этом используется тот же двухлитровый турбодвигатель, крутящий момент остался прежним — 325 ньютон-метров.

Интересно, что недостающие лошадиные силы можно вернуть с помощью перепрошивки блока управления двигателем. Многие дилеры уже предлагают эту услугу. Цены на новую версию Preface варьируются от 3,33 до 3,43 млн рублей в зависимости от комплектации.

Таким образом, Geely нашла способ сдержать цены, формально снизив мощность. Покупатели же при желании могут вернуть автомобилю заводские характеристики. Останется ли такая практика легальной и как к ней отнесутся контролирующие органы — пока вопрос открытый. Но сейчас это позволяет экономить сотни тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что популярные в России китайские авто не продаются в Китае.