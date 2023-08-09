Генконсул РФ в Хьюстоне: крупный американский бизнес хочет возобновления сотрудничества с Россией

Он сообщил, что импорт из России в США в мае вырос до $503 млн – более чем вдвое по сравнению с предыдущим месяцем ($215 млн). Рост в основном произошел из-за продукции неорганической химии.

Но эти цифры далеко не отвечают потенциалу товарооборота между двумя странами.

Новые проекты в Африке и Латинской Америки не могут заменить по объемам и доходности российский рынок, к тому же многие из них нужно начинать с нуля, выстраивая сложные логистические цепочки. Поэтому крупный американский бизнес мечтает о возвращении в Россию и опасается насовсем потерять российский рынок.

Дипломат рассказал, что в США внимательно и даже с некоторой завистью следят за крупнейшими экономическими форумами, которые недавно прошли в России. В прошлом году была попытка организовать саммит Хьюстон – Африка, но он не может похвастаться таким успехом, который продемонстрировал недавний форум Россия – Африка.