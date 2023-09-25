Германия более чем вдвое сократит федеральные расходы на украинских беженцев

Германия в следующем году более чем в два раза сократит объем компенсаций из федерального бюджета, выделяемых землям на покрытие расходов по приему беженцев из Украины, сообщает The Guardian.

После начала конфликта на Украине в Германию перебрались более миллиона украинских беженцев. Их содержание тяжелым бременем ложится на города и муниципалитеты страны. 16 земель требуют за это компенсации из федерального бюджета.

Однако правительство сообщило землям, что в 2024 году на поддержку беженцев будет выделено не более 1,7 млрд евро, тогда как в этом году на эти цели из федерального бюджета ушло 3,75 млрд евро.

Эту информацию изданию сообщили источники в правительстве на условиях конфиденциальности.