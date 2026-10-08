Бразилец Мойзес рассказал о своей преданности ЦСКА

Бразильский защитник Мойзес: «ЦСКА превыше всего. И только потом — семья»

Культура и спорт

Фото: [ПФК ЦСКА]

Бразильский защитник Мойзес в сериале «Мы — ЦСКА» рассказал о своей преданности армейскому клубу.

Футболист считает, что его любовь к ЦСКА не требует никаких дополнительных доказательств, поскольку он был с командой, а не с супругой в момент, когда рождалась его дочь.

«Я был нужен команде. И я выбрал, я принял решение, что ЦСКА превыше всего. И только потом ¬— семья. Иногда думаешь: чувак, а стоит ли оно того?! Я столько теряю! Дочка зовет поиграть вместе, и я упускаю это время. Но оно того стоит. Конечно. Все, что я делаю, идет на пользу мне, команде, клубу», — сказал Мойзес.

Бразильский защитник выступает за ЦСКА с 2023 года. В общей сложности он провел за армейский клуб 141 матч, забил семь голов и сделал девять результативных передач. В третьем туре РПЛ Мойзес получил травму крестообразных связок колена и выбыл из строя как минимум до начале весны.

Ранее стало известно, кто рассудит матч 10-го тура РПЛ, в котором ЦСКА примет «Родину».

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