Глаза из УФ-смолы и рога за границей круга: житель Щелкова превратил улицу города в зооаллею

Парковая улица в Щелкове теперь напоминает музей под открытым небом. Автором масштабного арт-проекта стал местный житель Александр Храмов, занимающий должность заместителя начальника ЕДДС. Он украсил больше пятидесяти опор освещения, установив на них свыше ста деревянных табличек с портретами зверей, сообщил REGIONS.

Идея зоологической аллеи возникла практически сразу — как только в руках мастера оказался современный материал HPL. Каждая табличка, а их больше сотни, выполнена как авторская работа. Изображение животного заключено в круглую раму, а название подписано на трех языках — русском, английском и латыни.

Мастер внимательно относится к деталям, которые придают изображению объем. Если у зверя заметные уши или рога, они специально выходят за пределы круга. Но главный акцент сделан на глазах: их точечно подкрашивают акрилом, подбирая естественный цвет, а сверху заливают прозрачной «линзой» из УФ-смолы. Благодаря этому взгляд получается живым, влажным и блестящим.

«Ну вот и все. Проект на Парковой официально завершен. Установил последнюю партию — заключительные 16 знаков на 8 опор освещения. Теперь 51 столб полностью закрыт», — написал на своей странице в ВКонтакте Александр Храмов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Кутузов ]

Всего в проекте задействована 51 опора и 102 двусторонних знака. Одна из табличек — неясыть, установленная вместо панды, которую сломали вандалы. За время работы израсходованы килограммы монолитного пластика HPL, километры лазерных траекторий, сотни напечатанных на 3D-принтере кронштейнов и литры смолы для глаз.

Финальную партию украшений составили изображения редких видов: манула, антилопы-прыгуна, сервала и шлемоносного какаду. Компанию им составили капибара, гривистый волк и черная мамба.

«Когда все только начиналось, я делал это просто как эксперимент со стилем и материалом. Но в процессе улица расставила все по местам. Главной аудиторией оказались дети — ради их горящих глаз, бесконечных вопросов „а кто это?“ и искреннего детского восторга все это и стоило затевать. Спасибо всем адекватным прохожим, кто подходил, благодарил, жал руку и делился теплом. Ваша поддержка перевешивает любой негатив», — подчеркнул Александр Храмов.

Теперь Парковая улица — это полноценная зоологическая аллея. Жители приходят сюда, чтобы изучать фауну и отыскать своего любимого зверя.

Ранее сообщалось, что в Щелкове завершат строительство нового плавательного бассейна.