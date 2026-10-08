Белка вместо благодарности вцепилась в руку: прогулка в Красногорске закончилась в травмпункте

Прогулка по лесопарку «Изумрудные холмы» в Красногорске обернулась для 42-летнего мужчины укусом. Он заметил белок и решил покормить их с рук — но одна из зверьков отреагировала агрессивно и вцепилась ему в руки, сообщил REGIONS.

Мужчина обратился в Красногорскую клиническую больницу. Там ему обработали раны и провели первичный курс вакцинации от бешенства. После оказания помощи пострадавшего отпустили домой.

Медики напоминают: дикие звери, даже такие милые с виду, как белки, могут переносить опасные заболевания, в том числе бешенство. Кормление с рук провоцирует животных и часто заканчивается укусами.

Если животное укусило, врачи советуют сразу промыть рану водой с мылом и обратиться в травмпункт. Своевременная антирабическая вакцинация — единственный способ не допустить развития бешенства, которое смертельно опасно.

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