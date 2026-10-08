«Ведьмины посиделки»: стало известно, куда отправиться за волшебством в Рузском округе

Жителей и гостей Рузского округа приглашают на необычное мероприятие — «Ведьмины посиделки». На один вечер Дороховский дом культуры превратится в пространство, где сказка переплетается с мистикой. Организаторы предлагают каждому примерить на себя образ волшебного или таинственного персонажа — стоит лишь проявить фантазию и подготовить соответствующий наряд, сообщил REGIONS.

Костюмы могут быть самыми разными — ограничений нет. Главное, чтобы образ получился ярким и запоминающимся.

Гостей программы ждут интерактивные конкурсы, хитроумные загадки и веселые испытания. Все это, по задумке организаторов, создаст неповторимую атмосферу, способную увлечь и детей, и взрослых.

Чтобы окунуться в чарующий мир, продемонстрировать оригинальный костюм и зарядиться хорошим настроением, не нужно ничего платить — вход свободный. Праздник пройдет в субботу, 24 октября, в 18:00 по адресу: поселок Дорохово, улица Стеклозаводская, дом 19/1.

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