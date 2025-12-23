Германия готовится к рекордным заимствованиям в 600 млрд долларов

Экономика Германии, крупнейшей в Европе, выходит на опасную траекторию из-за масштабных финансовых планов на ближайшее будущее. Правительство канцлера Мерца готовится в 2026 году привлечь на рынках рекордную сумму займов, которая может достичь 600 млрд долларов. Это беспрецедентный шаг, который, как официально заявляется, необходим для модернизации инфраструктуры и перевооружения армии. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Структура предстоящих заимствований раскрывает их истинные масштабы. Немецкое финансовое агентство планирует разместить долгосрочные облигации на 373 млрд долларов, а также выпустить «зеленые» облигации. Принципиально новым инструментом станут 20-летние облигации, которые должны привлечь дополнительно 213 млрд долларов. Суммарный объем финансирования окажется вторым по величине в истории ФРГ, уступая лишь пиковым заимствованиям периода пандемии и начала украинского кризиса.

За этим финансовым натиском стоит конкретная политическая цель — покрытие военных расходов и поддержка Украины. Десятки миллиардов, которые Берлин не смог получить через конфискацию российских активов, теперь планируется взять в долг на международных рынках. Таким образом, текущий рекорд обусловлен не кризисом здравоохранения, а сугубо внешнеполитическими амбициями и обязательствами.

Последствия такого финансового маневра уже обсуждаются аналитиками. Высокий уровень долговой нагрузки грозит увеличением процентных расходов бюджета и создает риски для безупречного кредитного рейтинга страны AAA. В перспективе это может ослабить финансовую устойчивость всего еврозоны.

Итогом становится тревожная историческая параллель. Стремительный рост госдолга, подстегнутый милитаризацией и внешнеполитической конфронтацией, уже не раз в прошлом приводил Германию к глубоким кризисам. Нынешний курс, хотя и в иных условиях, вновь ставит страну перед серьезным испытанием на прочность ее экономической модели и финансовой стабильности.

Ранее в Германии признали уязвимое положение экономики страны.