Германия нарастила закупку удобрений у России более чем в 3 раза

ФРГ нарастила закупку удобрений у России более чем в 3 раза в первом полугодии 2023 года. Закупки российских удобрений достигли рекордной суммы в $151 миллиона, что является рекордом за последние 5 лет. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на немецкую статистическую службу.

Сообщается, что ФРГ закупила у России удобрений более чем на $150 миллионов, при том, что прошлые 5 лет Германия закупала на 45,5 миллионов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году, тогда он составил $105,2 миллиона.

Новый рекорд позволил РФ оказаться на 3 месте среди крупнейших поставщиков удобрений Германии. Российская доля в импорте ФРГ составила 14,6% и 16,5% в денежном и абсолютном выражении соответственно.