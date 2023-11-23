Германия не сможет финансировать Украину из-за заморозки бюджета

В госбюджете ФРГ на следующий год образовался дефицит размером в 60 млрд евро. Поэтому Конституционный суд страны запретил всем министерствам и ведомствам брать на себя финансовые обязательства, то есть фактически заморозил бюджет.

Если его не удастся разморозить, Украина лишится помощи от второго по значимости своего союзника. В Бундестаге уже готовы были проголосовать за удвоение пакета помощи в размере 4 млрд евро на следующий год, однако новаторское решение суда в Карлсруэ заставило отложить обсуждение этого проекта.

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев пообещал Украине дополнительную военную помощь на сумму 1,3 млрд евро. Однако, отмечает издание, крупногабаритная военная техника украинской армии легко выводится из строя авиацией и артиллерией России, поэтому ВСУ делают ставку на пешее продвижение небольшими группами, что не может привести к существенным успехам и освобождению территории.