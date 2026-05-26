Германия, США и Китай: россияне за четыре месяца заказали за рубежом посуды на 3,5 миллиарда рублей

По итогам января-апреля 2026 года объем заказов посуды из-за границы достиг 3,5 миллиарда рублей, что на 18 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Как пишут « Ведомости » со ссылкой на данные председателя Совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты Алексея Федорова, годом ранее рост тоже наблюдался, но был более сдержанным — на уровне 14 процентов.

Опрошенные изданием эксперты подтверждают устойчивый тренд. В CDEK.Shopping сообщили, что продажи зарубежной кухонной утвари в денежном выражении выросли в пять раз, при этом средний чек увеличился лишь на 15 процентов, достигнув 18,8 тысячи рублей. По мнению Федорова, ключевыми драйверами стали улучшение логистики, расширение ассортимента и активный выход на российский рынок турецких и китайских брендов. Партнер One Story Ольга Сумишевская добавила, что крепкий рубль делает импорт более выгодным, а внутреннее производство пока растет недостаточно быстро.

Несмотря на экспансию новых игроков, лидером остается Германия — на нее приходится 67,4 процента всех заказов. Доля США выросла до 21,7 процента, а Китай нарастил присутствие до 4,8 процента, заняв третью строчку. Самым востребованным брендом аналитики называют немецкий Zwilling.