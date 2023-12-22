Германия запаниковала из-за заявления Украины о прекращении транзита российского газа

Если газ из РФ действительно прекратит поступать в Европу через украинскую территорию, это грозит его заметным удорожанием и глобальными последствиями.

Ранее глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов сообщал, что его компания не планирует продлять договор о транзите газа в ЕС, который истечет в конце следующего года. Эксперты на страницах издания Focus начали бить тревогу. Они заявили о том, что последствия такого шага будут крайне негативны для Евросоюза. Цены в одном европейском государстве немедленно повлияют на цены в других уголках Европы. Поэтому подорожание газа, например в Австрии, немедленно приведет к скачку цен и в ФРГ.

«От пяти до десяти процентов немецких промышленных производственных мощностей могут быть навсегда перемещены за границу», - заявила по этому поводу Светлана Ионникова, профессор экономики и энергетики Мюнхенского технического университета.

Поэтому решение Украины об отказе о транзите российского газа очень сильно ударит по европейской промышленности и приведет к ее перебросу в другие регионы.