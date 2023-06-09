Глава «Автоваза» назвал примерную цену автомобиля Lada Aura

Стоимость нового автомобиля Lada Aura будет существенно выше 2 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Автоваза» Максима Соколова.

«Исходя из объемов производства – платежеспособного спроса – будет понятна его цена. Это будет выше 2 млн рублей, даже существенно выше 2 млн рублей. Это машина премиального класса», – цитирует агентство главу концерна.

Lada Aura создана на базе седана Lada Vesta. Она отличается удлиненным на 25 см салоном, что создаст больший комфорт для пассажиров на заднем сиденье.

На выставке «Евразия – наш дом» в Сочи прошла презентация модели. Соколов отметил, выпуск новой «Лады» может стартовать в 2024 году, но при условии господдержки.

Предполагается, что такой автомобиль может быть востребован чиновниками среднего уровня.