Глава Чехова рассказал о важности развития предприятия «АГМА» для благополучия горожан

На «АГМА» работает более 120 человек. 80% штата — это жители Чехова. Выручка компании за 2023 год составила около одного миллиарда рублей. Предприятие оказывает помощь городскому округу: его сотрудники модернизировали очистные сооружения, провели монтаж новой аэрационной системы, позволяющей экономить электроэнергию. Планы руководства на текущий год не менее амбициозные.

«В прошлом году мы вошли в Национальный проект по повышению производительности труда, запущенный нашим Президентом В.В. Путиным. У нас подписано соглашение с министерством промышленности Московской области об обучении персонала бережливому производству. Нас научили, как построить процесс и сделать его наиболее экономичным, снизив издержки. За это время мы полностью изменили технологический цикл производства. Участие в программе абсолютно бесплатное», — рассказал директор компании Егор Курятников.

Михаил Собакин заявил о заинтересованности округа в перспективном развитии предприятия.

«Со своей стороны мы готовы идти навстречу компании и их планам по развитию и оказать содействие и сопровождение в получении мер поддержки, реализуемых на территории Подмосковья по поручению нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева», — отметил Михаил Собакин.

Компания начала работать в городском округе Чехов в 2018 году. До этого времени «АГМА» осуществляла свою деятельность на московском Водоканале. Сотрудники занимались техническим обслуживанием и ремонтом водоочистного оборудования, а позже освоили производство продукции для очистных сооружений. За годы работы компания смогла расширить производство.

«Компания работает в г.о. Чехов с 2018 года и осуществляет деятельность в области проектирования, строительства, реконструкции, монтажа и технического обслуживания оборудования предприятий водного сектора и промышленных объектов», — рассказал глава Михаил Собакин.

В Чехове расположены складские помещения и различные цеха «АГМА»: заготовительный, сборочный, токарно-фрезерный, покрасочный и электроцех. Заказчиками стали крупные городские водоканалы и промышленные предприятия с собственными очистными сооружениями, которые расположены по территории всей России.

В рамках взаимной кооперации компания также сотрудничает с иностранными фирмами. Клиентская база значительно расширилась после ухода с рынка зарубежных компаний. Импортозамещение — одно из активных направлений.