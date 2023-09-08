Глава Евросовета заявил о работе над санкциями против алмазной отрасли России

Страны Евросоюза активно работают над выработкой санкций в отношении алмазной отрасли России, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Индии.

«Я думаю, это пример области, где может быть сделано больше», – сказал Мишель.

Также он отметил, что страны ЕС работают над пресечением обхода уже введенных рестрикций.

В мае страны «Большой семерки» приняли решение отказаться от импорта российских алмазов. По мнению экспертов, это решение принципиально не сказалось на отрасли, так как основным импортером алмазов является Индия.

Кроме того, сложности с введением санкций в этой отрасли связаны с тем, что отследить происхождение мелкокаратных и среднекаратных камней практически невозможно.