Глава фитнес-сообщества Силина спрогнозировала подорожание карт фитнес-клубов на фоне повышения НДФЛ

По словам руководителя Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, цена абонементов спортивных клубов в этом году может вырасти на 7–15%, а в случае введения в нашей стране прогрессивного налогообложения стоимость может увеличиться на 10–17%. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что резких изменений ожидать не следует, они будут постепенными.

По мнению эксперта, организации согласны на увеличение ставки НДФЛ в обмен на предоставление гарантии неизменности либо снижения нагрузки по прочим налогам, тарифам естественных монополий и при сохранении без значительных изменений текущей редакции Налогового кодекса РФ на срок до пяти лет.

Она уточнила, что в целом повышение НДФЛ станет стимулировать сберегательную модель поведения у граждан РФ, которые входят в категорию с доходом 83–416 тыс. рублей в месяц. Нельзя исключать ситуацию, что работники станут массово обращаться к работодателям с требованием провести индексацию зарплат для нивелирования падения доходов.