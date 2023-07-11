Глава городского круга Щелково поздравил компанию «Метиз Производство» с победой в национальной премии «Индустрия»

Фото: [ пресс-служба г. о. Щелково ]

Андрей Булгаков очень высоко оценил победу щелковской компании в национальной премии.

Напомним, почетную награду из рук заместителя Председателя Правительства РФ — Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова получила заместитель гендиректора ООО «Метиз Производство» Яна Ермалюк. Предприятие наградили званием лауреата национальной промышленной премии «Индустрия».

«Метиз Производство» создает современные решения для людей с ограниченными возможностями. Работа компании неоднократно отмечена и на федеральном, и на региональном уровнях», — сказал Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Глава муниципалитета добавил, что компания непрестанно развивается и внедряет в производство инновационные решения.

«Победа на такой престижной премии очередное подтверждение важности и востребованности щелковского производства», — подчеркнул Булгаков.

Напомним, «Метиз Производство» вот уже более двух десятков лет разрабатывает и создает высокотехнологичные инновационные решения для инвалидов с постоянным или временным ограничением возможностей передвижения. Благодаря собственному конструкторскому бюро, мощному кадровому составу, работа над новыми моделями идет непрестанно.

Сегодня компания предлагает продукцию, которая отличается оригинальностью технических решений, многие из которых защищены патентами.