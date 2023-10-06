Глава городского округа Люберец Владимир Волков ознакомился с работой предприятия по обработке металла
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Люберцы]
В городском округе Люберцы одно из крупных и успешных предприятий – компания «Брок-Инвест-Сервис». Здесь производят, обрабатывают металл, трубы и доставляют их заказчику.
Во время рабочей поездки на предприятие глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что компании, которая работает на рынке с 1991 года, доверяют партнеры не только из Москвы, но и всего Центрального региона страны.
«В нашем округе «Брок-Инвест-Сервис» начал работать в конце 2002 года. Здесь открыт складской комплекс, соответствующий всем требованиям современного распределительного металлоцентра», - отметил Волков.
Филиал в Люберцах – один из 16, расположенных по всей стране. Всего в них работают 400 человек. Только в прошлом году «Брок-Инвест-Сервис» реализовал продукции на 38 миллиардов рублей.
«Обсудили с руководством пути дальнейшего развития компании, меры поддержки бизнеса. Желаю всему коллективу «Брок-Инвест-Сервиса» успехов и процветания», - добавил Волков.