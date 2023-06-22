Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов провел рабочую встречу с налоговой службой

В эту среду глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов встретился с представителями налоговой инспекции.

На мероприятии обсудили вопросы взаимодействия по бюджету, осуществление доходов от налогов, а также погашение задолженности в консолидированный бюджет Московской области.

«Подобные встречи мы проводим ежеквартально. В настоящее время отмечено, что сейчас поступления идут на уровне прошлого года, даже чуть больше», - сказал Красноцветов.

В частности глава территории отметил, что за 5 месяцев текущего года бюджет Городского округа Пушкинский пополнился на 2,195 миллиарда рублей.

Кроме того, во время встречи собравшиеся отметили, что в округе вырос и темп налоговых доходов. Сейчас он составляет примерно 105%.

Затронули и сферы, которые имеют налоговые льготы. Это привлекает в округ дополнительных резидентов, которые на особенных условиях могут развивать свои предприятия и компании.

Так, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что есть особенные льготы для IT-компаний — налог на имущество — 50%, льготы по упрощенной системе налогообложения — 1% при базе на доходы и, соответственно, доходы — расходы — 5%. Плюс, если компания пришла в Подмосковье, регион предусматривает специальный грант.