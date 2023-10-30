Глава канадской компании пожаловался на обострение дефицита вольфрама из-за конфликта на Украине

Льюис Блэк возглавляет горнодобывающую компанию Almonty Industrie, которая базируется в Канаде. Он напомнил, что вольфрам в основном добывается в тех странах, которые и сами могут противостоять Западу в будущем. 90% этого элемента добывают Китай и Россия. Это вызывает огромные трудности при разворачивании новых производств снарядов и бомб.

«Вольфрама нет, а тот, который все же есть, находится в юрисдикции тех государств, от которых, возможно, в будущем придется обороняться», - пожаловался Блэк в интервью изданию Nikkei Asia.

Он добавил, что крайне необходимо разработать какие-то планы на случай того, если Запад окажется полностью отрезанным от поставок вольфрама. Это вполне реальная ситуация, поскольку почти весь мировой рынок контролируется Китаем. Оборонной промышленности при этом придется особенно туго, поскольку она потребляет порядка 12% ежегодных поставок вольфрама на мировой рынок.