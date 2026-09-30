«Работают как цемент»: жир и салфетки превращают канализацию в Коломне в одну пробку

Вода, которая упорно не уходит, стойкий запах из слива и угроза затопления — с этими проблемами сотрудники Департамента городского хозяйства сталкиваются регулярно. И причина коммунальных напастей почти всегда одна: то, что горожане по привычке отправляют в унитаз, сообщил REGIONS.

Главный враг подземных трубопроводов — влажные салфетки. Изготовленные из синтетических волокон, они не растворяются в воде, цепляются за любые неровности и сбиваются в плотные комья на изгибах канализации. К ним быстро присоединяются пищевые отходы, кофейная гуща, оседающая на стенках, и жиры. Растительные и животные масла действуют как цемент: застывая внутри системы, они намертво склеивают весь проходящий мусор в одну пробку. В стоп-листе также кошачий наполнитель, строительные смеси, ватные палочки и средства гигиены.

Цена такой беспечности — не только дискомфорт. Крупный засор в пределах одного подъезда превращается в аварию: требуется дорогостоящая гидродинамическая промывка, а в запущенных случаях — полная замена участка трубопровода.

На днях с последствиями чужой халатности столкнулись жильцы дома № 35 на улице Пионерской. Канализация встала из-за выброшенных в трубы пищевых отходов. На место выехала аварийная бригада. Сложный засор оперативно устранили слесари-сантехники Александр и Сергей Львовы.

«Мы хотим выразить глубокую благодарность диспетчерам, а также слесарям-сантехникам аварийной службы Львову Александру Викторовичу и Львову Сергею Викторовичу, которые быстро отреагировали и исправили аварийную ситуацию в наших квартирах», — говорится в обращении.

Результат их работы оказался настолько убедительным, что жильцы дома направили коллективное письмо на имя генерального директора ООО «ДГХ» Алексея Резникова.

Случай на Пионерской — редкий пример того, как за грязной работой скрывается человеческая благодарность. Однако в самом Департаменте городского хозяйства признаются: гораздо приятнее было бы не получать письма с благодарностью за героическое устранение засоров, а не допускать их в принципе.

Ранее сообщалось, что специалисты Мособлводоканала за летний период извлекли из канализации более 35 тонн бытового мусора.