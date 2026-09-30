Подмосковье обогнало другие регионы по бронированиям: сколько стоит загородный отдых

REGIONS: Подмосковье стало лидером по бронированиям загородного жилья летом

Общество

Московская область стала лидером по количеству бронирований загородного жилья летом 2026 года. Путешественники чаще выбирали подмосковные коттеджи для поездок большими компаниями, а квартиры — для коротких городских путешествий, рассказали REGIONS в пресс-службе «Авито Путешествия».

Сколько стоит отдых в Подмосковье

Средняя стоимость аренды загородного дома в Московской области летом составила 17 500 рублей в сутки. В среднем в коттеджи заселялись компании из 6 человек и оставались на 2 ночи.

Посуточная аренда квартиры обходилась в среднем в 4900 рублей за ночь. Такой вариант обычно выбирали 2 человека, также на 2 ночи.

Для сравнения, средняя стоимость загородного дома в популярных регионах России составляла 10 500 рублей в сутки. Средняя цена квартиры в крупных туристических городах достигала 4300 рублей за ночь.

Самые доступные загородные варианты летом предлагала Оренбургская область — в среднем 6700 рублей за ночь. Среди городов по стоимости квартир лидировала Тюмень с показателем 3100 рублей за ночь.

Какие регионы вошли в число популярных

Помимо Московской области, в тройку лидеров по бронированиям загородного жилья вошли Ленинградская область и Башкортостан.

В первую десятку также попали Карелия, Татарстан, Дагестан, Челябинская область, Республика Алтай, Самарская и Оренбургская области.

Среди городов для посуточной аренды квартир лидировали Санкт-Петербург, Москва и Казань.

Где отдыхали дольше всего

Самый продолжительный средний срок бронирования квартир зафиксировали в Санкт-Петербурге — 4 ночи. При этом поездку в Северную столицу путешественники начинали планировать примерно за 24 дня до заезда.

Загородные коттеджи по России в среднем бронировали за 23 дня до заселения.

Наиболее продолжительные поездки с учетом аренды домов и квартир планировали в Крыму, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской и Ленинградской областях.

По данным «Авито Путешествий», выбор жилья летом зависел от формата поездки: загородные дома чаще использовали для отдыха семьями и компаниями, а квартиры — для коротких путешествий вдвоем или втроем.

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