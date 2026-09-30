«Они ничего не боялись! Представляете?»: юрист поделилась историей эвакуации своего авто в Ростове

Рынок эвакуаторов в Ростове эксперты уже давно окрестили «бандитским». О том, как действовали «черные» эвакуаторщики, рассказала активная ростовчанка, юрист Ирина Якымив, сообщила rostovgazeta.ru.

По данным издания, деятельность эвакуаторщиков давно вызывала вопросы у ростовчан. Водители недоумевали: цены завышены и далеки от обещанных. Машину со штрафстоянки физически невозможно забрать, и пока человек собирает деньги, сумма растет. При этом судебная практика по вопросам незаконного удержания машин на штрафстоянке в Ростовской области практически отсутствовала.

С деятельностью таких эвакуаторщиков в августе 2024 года столкнулась и активная ростовчанка, юрист Ирина Якымив.

«У меня сломалась машина на перекрестке Буденновского и Большой Садовой — полетел стартер. Я зашла в интернет, нашла сайт с услугами эвакуатора. Там было сказано, что эвакуация легковушек обойдется от трех тысяч рублей, а внедорожников — от четырех. Рассудив, что у меня явно не внедорожник, и в три тысячи я уложусь, позвонила им», — рассказывает собеседница.

Дальше, по ее словам, ничто не вызывало вопросов. Приехал эвакуаторщик, машину погрузили и довезли по одной из центральных улиц города до пункта назначения. Лишь когда автомобиль начали выгружать, водитель эвакуатора озвучил цену — ₽8 тыс.

«Я удивилась — как же так? А он объяснил, что у них ₽3 тыс. стоит погрузка, плюс ₽3 тыс. — выгрузка. Все это было похоже на анекдот про слона, когда покататься на нем бесплатно, а чтобы слезть требовались деньги», — отмечает Ирина.

Ростовчанка признается, что больше всего ее возмутил даже не последующий разговор с менеджером, настаивавшей на необходимости заплатить по «тарифу», а отсутствие реакции на намерение сообщить об этом в полицию.

«Я же стала ругаться. Пугала полицией и налоговой, объясняла, что это мошенничество. Ругались мы долго, а реакции — ноль. Это же как они были уверены в своем покровителе, что не боялись вообще ничего. Представляете? Они ничего не боялись!» — комментирует Ирина Якымив.

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