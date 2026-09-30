В Подмосковье построят еще 1,3 млн кв. м объектов в формате «Лайт индастриал»

Девелоперы в Подмосковье построили более 500 тыс. кв. м производственных площадей в формате «Лайт индастриал», строительство еще почти 1,3 млн начнется в 2027–2029 годах. Об этом заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала в ходе конференции «Индустриальная недвижимость», организованной изданием «Ведомости».

«В реализации на текущий и следующий годы у нас находятся 14 крупных проектов — это более 790 тыс. кв. м недвижимости», — отметила зампред Зиновьева.

Зампред подчеркнула, что округами-лидерами по этому показателю оказались Люберцы, Жуковский, Подольск, Ленинский и Химки.

П артнер ХСА | INDUSTRIAL CITY Артем Петрухин подчеркнул, что такой формат становится платформенной инфраструктурой для развития бизнеса. По его словам, готовые производственно-складские помещения, развитая социально-бытовая и цифровая инфраструктура, а также экосистема из более чем 20 сервисов для резидентов позволяют запускать производство примерно за три месяца.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что «Лайт индастриал» — это готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой и инженерными сетями.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.