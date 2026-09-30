Пора к эндокринологу: какие симптомы нельзя списывать на усталость

Усталость после напряженной недели — это нормально. Но если сил нет даже после сна, постоянно мерзнут руки и ноги или, наоборот, появляется повышенная потливость, это может говорить о нарушениях работы эндокринной системы. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.

По словам врача, единичный эпизод слабости сам по себе еще ни о чем не говорит. На самочувствие влияют недосып, стресс, питание, физические нагрузки и перенесенные инфекции. Насторожиться стоит в том случае, если состояние сохраняется долгое время и отдых не помогает.

«Если человек постоянно чувствует себя разбитым, хотя нормально спит, и объективных причин для такого состояния нет, нужно обсудить это с врачом. Причина может быть не только эндокринной, поэтому самостоятельно ставить себе диагноз не нужно», — отметил Тарасов.

Одной из возможных причин длительной слабости могут быть нарушения функции щитовидной железы. При снижении ее активности человек может замечать сонливость, зябкость, сухость кожи, снижение работоспособности и изменение веса. При повышенной функции щитовидной железы, наоборот, возможны сердцебиение, потливость, раздражительность, дрожь в руках и похудение.

Резкое или постепенно нарастающее изменение массы тела без перемен в рационе и физической активности — еще один тревожный звонок. Как объяснил терапевт, набор или потеря веса не всегда связаны с гормональными нарушениями, но в сочетании с другими симптомами требуют внимания.

«Если человек говорит, что питается примерно так же, как раньше, но вес изменился, а вместе с этим появились слабость, жажда и сердцебиение — срочно к доктору», — сказал специалист.

Повышенная жажда, сухость во рту и учащенное мочеиспускание, особенно если эти симптомы появились недавно и сохраняются, могут быть поводом проверить уровень глюкозы в крови.

«При нарушениях углеводного обмена изменения проявляются постепенно — появляется утомляемость, снижается концентрация внимания, мучает жажда, приходится чаще вставать ночью в туалет», — объяснил Тарасов.

Еще одна ошибка — объяснять любые изменения самочувствия исключительно стрессом. По словам эксперта, если человек месяцами чувствует сонливость, стал хуже концентрироваться, быстрее раздражается и при этом не может восстановиться даже после выходных, речь может идти как о хроническом недосыпе и анемии, так и о заболеваниях щитовидной железы и нарушений обмена веществ.

«Начать обследование можно с терапевта. Он оценит жалобы и при необходимости направит пациента к эндокринологу и назначит подходящие анализы. Главное — не назначать себе какие-то витамины и препараты. Одни и те же симптомы могут иметь совершенно разные причины, и лечение зависит от диагноза», — подытожил Тарасов.

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