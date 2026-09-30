Храм, двор и хвостатые: как Троице-Сергиева лавра заботится о своих четвероногих обитателях

Уже не одно столетие Троице-Сергиева лавра остается не только центром православной веры, но и территорией, где люди и звери живут бок о бок по давним церковным правилам. О питомцах здесь пекутся и в наши дни, но при этом подчеркивают: отношение к братьям нашим меньшим должно быть ответственным, сообщил REGIONS.

От хозяйства при обители до пушистой стражи

В прежние времена русские монастыри неизменно соединяли молитвенный труд с заботами о земле. Преподобный Сергий Радонежский собственным примером доказывал, сколь важен труд на земле, а иноки разводили скот, лошадей и птицу. Четвероногие сторожа оберегали подворье от диких зверей и лихих людей, а кошки исполняли наиважнейшую роль — стерегли зерно и продовольствие от мышей и крыс.

И все же грань оставалась незыблемой: животным открыт монастырский двор, но путь в храм, особенно во время службы, им закрыт — святыня требует благоговения.

Как живут сегодняшние хвостатые обитатели Лавры

Сегодня в обители нашли приют десятки котов и кошек — у каждого свой характер, от замкнутых аскетов до ласковых всеобщих любимцев вроде рыжего Янтарика, который нежится на солнце. Братия ухаживает за ними, лечит и следит за их самочувствием. Но не все животные появляются здесь случайно: немало тех, кого безответственные хозяева оставили прямо под стенами монастыря.

Отец Амфилохий, под чьей опекой находятся четвероногие обитатели, с болью говорит об этой проблеме.

«Перекладывать заботу о своих питомцах на других людей — за это Господь спросит с человека. А выбрасывать их из дома в Лавру нельзя!» — отметил отец Амфилохий.

Несмотря на заботу братии, для бывших домашних любимцев нет ничего лучше настоящей семьи. Каждый желающий может прийти в Лавру, присмотреться к ее пушистым обитателям и забрать домой преданного друга, подарив ему тепло, кров и долгожданную любовь.

Ранее в Лавре пояснили, допустимо ли молиться за победу футбольного клуба.