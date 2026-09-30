В Чехове объявили конкурс на реконструкцию котельной

В Чехове был объявлен конкурс на реконструкцию котельной, после определения подрядчика начнутся работы, связанные с необходимыми подготовительными и ремонтными мероприятиями. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева уточнила, что конкурс пройдет в электронной форме, в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано соответствующее извещение. Реконструкция котельной № 38, расположенной по адресу: Московская область, м.о. Чехов, в г. Чехов-4, номер строения К-1 (в т.ч. ПИР)», пройдет в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств бюджета области и округа. Работы завершат в 2027 году.

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