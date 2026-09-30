В парках Подмосковья проведут общеобластное мероприятие «Осенняя классика»
Мероприятие «Осенняя классика» пройдет в парках Подмосковья
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
В субботу, 3 октября, на 74 парковых территориях Подмосковья состоится общеобластное мероприятие «Осенняя классика». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для посетителей подготовят концертные программы, пленэры и мастер-классы, игры-приключения, викторины и тематические арт-площадки. Так, например, в Парке Мира в Мытищах организуют шоу мыльных пузырей «Танец волшебства», «Осенний переполох» с интерактивными играми, конкурсами и музыкальными активностями, в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве - пленэр «Осеннее настроение», творческие мастер-классы и выставка «Осенняя фантазия». В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске можно будет создать поделки из природных материалов, написать осенний пейзаж на пленэре и не только.
Мероприятия организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.
* Возрастное ограничение 0+