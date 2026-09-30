В парках Подмосковья проведут общеобластное мероприятие «Осенняя классика»

Для посетителей подготовят концертные программы, пленэры и мастер-классы, игры-приключения, викторины и тематические арт-площадки. Так, например, в Парке Мира в Мытищах организуют шоу мыльных пузырей «Танец волшебства», «Осенний переполох» с интерактивными играми, конкурсами и музыкальными активностями, в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве - пленэр «Осеннее настроение», творческие мастер-классы и выставка «Осенняя фантазия». В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске можно будет создать поделки из природных материалов, написать осенний пейзаж на пленэре и не только.

Мероприятия организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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