Глава крымского парламента сообщил о размере ущерба от энергоблокады полуострова

Финансовые потери от этого действия со стороны Украины составляют порядка пяти триллионов рублей.

Владимир Константинов заявил, что подсчет такого ущерба уже начался. Это связано с иском, который будет подан в суд. Уже высчитано, сколько денег Крым потерял по итогам водной блокады. Сумма ущерба достигает пяти триллионов.

«Порядок цифр по ущербу от энергоблокады примерно такой же, как и от водной. Сумма наших претензий будет точно не меньше», - сообщил он.

Его слова привели РИА Новости. Председатель Государственного совета Республики Крым указал, что после обесточивания линий электропередач, ведущих с материка, вся территория полуострова погрузилась в темноту. Мировое сообщество предпочло не заметить этот факт.