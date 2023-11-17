Глава крымского парламента сообщил о размере ущерба от энергоблокады полуострова
Фото: [© Владимир Астапкович/РИА Новости]
Финансовые потери от этого действия со стороны Украины составляют порядка пяти триллионов рублей.
Владимир Константинов заявил, что подсчет такого ущерба уже начался. Это связано с иском, который будет подан в суд. Уже высчитано, сколько денег Крым потерял по итогам водной блокады. Сумма ущерба достигает пяти триллионов.
«Порядок цифр по ущербу от энергоблокады примерно такой же, как и от водной. Сумма наших претензий будет точно не меньше», - сообщил он.
Его слова привели РИА Новости. Председатель Государственного совета Республики Крым указал, что после обесточивания линий электропередач, ведущих с материка, вся территория полуострова погрузилась в темноту. Мировое сообщество предпочло не заметить этот факт.