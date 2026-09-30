В ЕС признали: Patriot для Украины закончились

Премьер Болгарии Радев заявил об отсутствии средств ПВО для Украины

Политика

Евросоюз не может поставить Украине нужное количество средств ПВО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам болгарского премьера, у Европы просто нет этих средств — все уже передано. Военная промышленность нуждается во времени, чтобы произвести новое. А пока склады пусты, Украине нечем закрыть небо.

Радев также призвал Европу перейти к дипломатическому диалогу по урегулированию конфликта. По его мнению, дальнейшая военная поддержка не решает проблему, а лишь затягивает ее.

Ранее Ле Пен заявила, что Франция не может больше финансировать Украину.

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