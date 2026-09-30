Евросоюз не может поставить Украине нужное количество средств ПВО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам болгарского премьера, у Европы просто нет этих средств — все уже передано. Военная промышленность нуждается во времени, чтобы произвести новое. А пока склады пусты, Украине нечем закрыть небо.

Радев также призвал Европу перейти к дипломатическому диалогу по урегулированию конфликта. По его мнению, дальнейшая военная поддержка не решает проблему, а лишь затягивает ее.

Ранее Ле Пен заявила, что Франция не может больше финансировать Украину.