Рютте: НАТО ответила на письмо России о ядерном оружии

По словам Рютте, альянс ответил на дипломатическую ноту Москвы краткой и лаконичной запиской. В ней говорилось, что НАТО не вынашивает агрессивных планов в отношении России. Рютте также добавил, что альянс остается оборонительной структурой, и эта позиция не изменилась. Он подчеркнул, что в Брюсселе не видят причин для эскалации и не собираются отвечать на российские предупреждения симметрично.

Ранее Макрон назвал российский газ основой конкурентоспособности Европы.