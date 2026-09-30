Рютте: НАТО ответила на письмо России о ядерном оружии

Рютте заявил, что НАТО получила письмо России о ядерном оружии

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

НАТО получила от России письмо о готовности применить ядерное оружие. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Рютте, альянс ответил на дипломатическую ноту Москвы краткой и лаконичной запиской. В ней говорилось, что НАТО не вынашивает агрессивных планов в отношении России. Рютте также добавил, что альянс остается оборонительной структурой, и эта позиция не изменилась. Он подчеркнул, что в Брюсселе не видят причин для эскалации и не собираются отвечать на российские предупреждения симметрично.

Ранее Макрон назвал российский газ основой конкурентоспособности Европы.

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