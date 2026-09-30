Медведи в Подмосковье: жителям напомнили инструкцию по выживанию

Министерство экологии и природопользования Московской области выпустило инструкцию о том, как правильно вести себя при встрече с медведем в подмосковном лесу, передает информацию REGIONS .

Осенью во время сбора грибов или прогулок за городом повышается вероятность пересечься с дикими обитателями леса. Специалисты Минэкологии рекомендуют отправляться на прогулку компанией, не теряя друг друга из вида, надевать яркую одежду и брать с собой свисток или другие предметы, издающие громкие звуки. В лесу лучше выбирать открытые места, обходя стороной густые кустарники и буреломы.

Если встретить медведя все же пришлось, самое главное — не поддаваться панике и не пытаться уехать или убежать. В ведомстве пояснили, что при виде зверя нужно начать громко шуметь, можно поднять над головой куртку, чтобы визуально казаться выше. Отходить от животного следует медленно, по диагонали и без резких движений.

Отдельное предупреждение касается медвежат: приближаться к ним категорически запрещено, даже если кажется, что малыши одни. Медведица почти всегда находится неподалеку и будет агрессивно защищать потомство.